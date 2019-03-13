Підлягає «знищенню»: жителька Вінниччини готує смачнючі кольорові вареники (рецепт від майстрині)



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У своїх веселкових виробах господиня використовує тільки натуральні барвники

Валентина Кошова із Луки-Мелешківської вміє не тільки смачно почастувати гостей, а ще й подивувати їх. Жінка досконало володіє технологією приготування культової української страви – вареників. Причому, ліпить їх не тільки із різноманітними начинками, а ще й абсолютно різних кольорів.

Кольорова гама її вареників охоплює всі кольори спектру. Хіба що – немає синього, і то не факт, що незабаром він не з’явиться. Решта ж барв, від помаранчевого до зеленого, в тарілці з її виробами присутня.

Гості, які вперше бачать таке диво, просто в захопленні від її гастрономічної творчості. А діти їдять такі вареники у кілька разів завзятіше, ніж звичайні, білі. Начинку у свої кольорові вироби господиня кладе, яку хоче або яка є під рукою. Вона може бути різною, а може й однаковою в усіх виробах із тіста. Що ж стосується кольору, то тут господиня дає волю своїй фантазії.

Усі її кольорові вареники – абсолютно безпечні для здоров’я, адже в них пані Валентина використовує тільки натуральні барвники. Секрет кольору – лише в одному компоненті, який є варіативним – каже вона. Все решта – звичайне тісто для вареників: склянка борошна, 1 яйце, 1 ч.л. солі та 40-50 мілілітрів води.

«Як барвники використовуємо чайну ложку томатної пасти або 50 мл буряка (червоний колір), 1 ст. ложку куркуми (жовтий колір), 50 мл вичавленого соку моркви (помаранчевий колір) і 50 мл соку шпинату. Додаємо до тіста той барвник, колір якого хочемо отримати», – каже кулінарка.

І наостанок, чаклунка ділиться ще одним нюансом приготування: в окріп вона додає дрібочку лимонної кислоти – аби вареник під час приготування не втратив свого забарвлення.

Джерело: 33kanal.com

Джерело: vn.oblast.online