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    Після вихідних громадський транспорт Вінниці запрацює на повну

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    Після вихідних громадський транспорт Вінниці запрацює на повну

    Послаблення карантинних заходів у місті

    Із вівторка, 9 червня, громадський транспорт у Вінниці вийде на маршрути «в повному об'ємі» - як до карантину. Про це сьогодні повідомив міський голова Сергій Моргунов.

    За його словами, після вихідних щоденно на маршрути виїжджатимуть: 131 тролейбус, 74 трамвая і 60 автобусів. Нині ж щодня працюють 117 тролейбусів, 72 трамвая і 56 автобусів. Однак, норма про «сидячі місця», очевидно, залишиться.

    «Дуже важливо, щоб ми не порушували санітарні вимоги, бо якщо транспорт буде «забитим» їздити, а не тільки по сидячих місцях, то сплеск захворюваності може значно збільшитись, що нам нікому не потрібно», – зазначив С.Моргунов.

    За його словами, за час карантину Вінницька транспортна компанія зазнала збитків на 34,5 мільйона гривень.

    «Але на сьогодні ситуація поступово починає вирівнюватись. Наприклад, 3 червня в муніципальному транспорті було зафіксовано 90 тисяч валідацій, з яких 63 тисячі - пасажири, які оплатили проїзд, решта - пільговики», - розповів С.Моргунов.

    Джерело: naparise.com

    громадський транспорт Вінниця Сергій Моргунов
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