Поетичний вечір у Вінниці: незрячі містяни читали твори видатного байкаря (фото)

Творчий вечір провели у Вінницькій обласній бібліотеці імені Климента Тімірязєва

У Вінниці пройшов вечір поетичного настрою «Байки Євгена Гребінки», на якому незрячі читали твори видатного байкаря. Захід присвячений 210-річчю з дня народження письменника. Творчий вечір провели у Вінницькій обласній бібліотеці імені Климента Тимірязєва. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної організації «Утос».

Про життя і творчість українського байкаря розповідали бібліотекарі, представники обласного центру культури «Щедрик» і працівники підприємства «Утос». Вони читали байки Євгена Гребінки, написані шрифтом Брайля (шрифт для незрячих).

«Байки Євгена Гребінки – з алегоричним змістом. Вони є актуальними й донині. Адже байкар висміював пороки суспільства. Приміром, лизоблюдів, пристосуванців тощо. Збірок Євгена Гребінки у нашій бібліотеці «Утос» немає. Однак незрячим учасникам творчого вечора заздалегідь надиктували ці невеличкі байки, які записали тексти азбукою Брайля і потім змогли їх прочитати», – розповіла працівниця центру культури «Щедрик» Наталя Слюсарчук.

Євген Павлович Гребінка народився 21 січня (2 лютого) 1812року в Убіжище (Пирятинський повіт, Полтавська губернія, Російська імперія). Помер 3 (15) грудня 1848року у Санкт-Петербурзі( Російська імперія). Український письменник, байкар, педагог, видавець.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації (вул. Хрещатик 36) 2 лютого відбулася презентація книги-фентезі «Легенди Чарівнолісся» та її версії для незрячих дітей, надруковану шрифтом Брайля.