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    Поліція розшукує 52-річну жінку (фото)

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    Поліція розшукує 52-річну жінку (фото)

    Увага розшук!

    Поліція розшукує зниклу 52-річну жительку м. Вінниці, яка 21 квітня 2019 року пішла з дому та не повернулася. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

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    Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, овальне обличчя, густі брови, коротке русяве волосся, носить окуляри.

    Була одягнена в чорний плащ.

    Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної жінки, прохання повідомляти за телефонами: (0432) 59-40-99, 59-41-55 або 102.

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