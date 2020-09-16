Помер архімандрит, який збудував на Вінниччині монастир



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Після важкої хвороби, відійшов у вічність благочинний Томашпільського району

14 вересня помер намісник Свято-Феодорівського чоловічого монастиря, який знаходиться у Вапнярці, архімандрит Серафим. Чоловіку було 46 років.

Про це повідомляють у Вінницько-Тульчинській єпархії ПЦУ.

«Після важкої хвороби, відійшов у вічність благочинний Томашпільського району, намісник Свято-Феодорівського чоловічого монастиря архімандрит Серафим (Котляров). Монастир збудований саме трудами нині спочилого отця», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в єпархії, священнослужитель довгий час хворів на онкозахворювання.

2012 році архімандрит Серафим заклав монастир у селищі Вапнярка. Стартовим капіталом стали кошти від продажу власної квартири. Закінчували роботи на пожертви віруючих. У 2014 році в закладі приймали біженців з Донбасу.

Джерело: Vinbazar