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    У Бангладеш спалахнув пором з 500 людьми: багато загиблих

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    Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу - У Бангладеш спалахнув пором з 500 людьми: багато загиблих

    Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу

    скріншот з відео kalerkantho

    Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду

    У результаті пожежі, яка сталася на поромі MV Abhijan-10 в Бангладеш, загинули щонайменше 30 осіб, понад 100 пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє Bno News.

    Відомо, що всього на поромі було понад 500 осіб, у тому числі діти, жінки і літні люди. Інцидент стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 24 грудня. Пором загорівся на річці Суганда в районі Джалокаті.

    Щонайменше 70 осіб були доставлені в районну лікарню. Рятувальники припускають, що кількість жертв може зрости. Точна кількість зниклих безвісти невідома.

    Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду. Пасажирське судно поверталося в Баргуну з Дакки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу.

    «Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув. Потім дружина і зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега», – розповів один з уцілілих пасажирів.

    Причина пожежі поки невідома.

    Нагадаємо, 17 грудня на заводі в РФ загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.

    Причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

    Згодом користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі.

    Теги: пожежа смерть корабель Бангладеш рятувальники пором
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    У Бангладеш спалахнув пором з 500 людьми: багато загиблих