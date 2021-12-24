У Бангладеш спалахнув пором з 500 людьми: багато загиблих

Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу

Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду

У результаті пожежі, яка сталася на поромі MV Abhijan-10 в Бангладеш, загинули щонайменше 30 осіб, понад 100 пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє Bno News.

Відомо, що всього на поромі було понад 500 осіб, у тому числі діти, жінки і літні люди. Інцидент стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 24 грудня. Пором загорівся на річці Суганда в районі Джалокаті.

Щонайменше 70 осіб були доставлені в районну лікарню. Рятувальники припускають, що кількість жертв може зрости. Точна кількість зниклих безвісти невідома.

Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду. Пасажирське судно поверталося в Баргуну з Дакки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу.

«Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув. Потім дружина і зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега», – розповів один з уцілілих пасажирів.

Причина пожежі поки невідома.

Нагадаємо, 17 грудня на заводі в РФ загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.

Причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

Згодом користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі.