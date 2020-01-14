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    Президент призначив державну премію професору Вінницького медичного університету

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    Президент призначив державну премію професору Вінницького медичного університету

    Зеленський підписав указ про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року

    Відзнаку отримав Віталій Іванович Денесюк з Вінниці. Він - доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

    Державну нагороду здобув за роботу «Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті».

    Авторами наукової роботи на підставі комплексного дослідження розроблені конкретні рекомендації по веденню хворих з серцево-судинними захворюваннями, особливості профілактики, індивідуального прогнозування, вибору сучасного метода лікування та спостереження з метою попередження кардіо-церебральних ускладнень, фатальних аритмій та раптової серцевої смерті.

    Впровадження результатів розробок авторів дозволило збільшити на третину кількість інвазивних втручань для запобігання раптової смерті, врятовано понад 30 тис. людських життів.

    Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2019 рік становить 300 тисяч гривень кожна.

    Вінниця президент вінничани
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