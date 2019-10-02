У Хмільницькій лікарні відкрили нове відділення



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У Хмільницькій районній лікарні запрацювало нове відділення екстреної медичної допомоги, яке розмістили в колишньому неврологічному відділенні, де є окремий під’їзд до дверей та облаштовано пандус для людей з обмеженими фізичними можливостями

У новому відділенні екстреної медичної допомоги працюватимуть дві медсестри та дві санітарки, збільшиться штат лікарні. В одному приміщені знаходиться травмпункт і протишокова палата, де вкрай важкого хворого можна реанімувати. У відділенні є окремі оглядові палати як для дорослих, так і для дітей. Є також оглядова акушерсько-гінекологічна палата. В цьому ж приміщенні знаходиться кабінет СКТ.

На відкриття відділення завітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ольга Задорожна, а також перший заступник голови Хмільницької райдержадміністрації Павло Горбатюк, заступник Микола Чикотун і заступник голови Хмільницької районної ради Анатолій Войцещук.

Олександр Крученюк вітаючи із відкриттям відділення подарував колективу документи на монітор пацієнта: «Варто зазначити, що це найкраще відділення серед усіх районних лікарень області. І сьогодні перед цією лікарнею відкриваються перспективи стати в майбутньому лікарнею інтенсивної терапії. В Хмільнику працює велика кількість санаторіїв і сюди на лікування приїжджає значна кількість людей. Цим і обумовлена необхідність в сучасному відділенні екстреної допомоги з реанімацією, аби надавати дійсно якісні медичні послуги. Переконаний, що найголовніше для лікарні – це надання медичних послуг населенню на високому рівні та комфортне перебування медичного персоналу на своїх робочих місцях. І хоч багато ще не зроблено, але головне, що покладено гарний початок доброї і такої необхідної справи. Тож дякую всім, хто долучився і працював задля створення цього відділення, яке ми сьогодні відкриваємо».

Від райдержадміністрації перший заступник голови вручив два інфузійні насоси вартістю понад 45 тисяч гривень, а від районної ради заступник голови передав для відділення дефібрилятор.

Також привітала присутніх із відкриттям відділення Ольга Задорожна «Триває впровадження медичної реформи, змістом якої є зміна відношення до пацієнтів, завдяки тому, що медицина стає екстериторіальною. І для того, щоб ця лікарня існувала, щоб працівники лікарні отримували достойну заробітну плату, щоб ви гідно представляли медицину Хмільниччини, мають бути забезпечені всі комфортні умови. Це відділення дійсно сьогодні одне із кращих в області серед центральних районних лікарень».