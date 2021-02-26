Разумков відзначив унікальність Вінницької програми цілодобового моніторингу міста

Такі ситуаційні центри мають з’явитися у всіх великих містах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час свого візиту до Вінниці ознайомився із роботою Ситуаційного центру Вінницької міської ради та відділу оперативного реагування «Цілодобова варта».

Працівники Муніципальної варти здійснюють охорону шкіл у місті, повідомляє пресслужба Вінницької міськради. Це спеціальна міська програма для підтримки учасників АТО/ООС.

Ситуаційний центр, який розміщується у будівлі Вінницької міської ради, працює у місті з жовтня 2017 року. А у 2018 році Вінницький Ситуаційний центр визнано кращою практикою у Всеукраїнському конкурсі Мінрегіону у номінації – «Формування безпечного життєвого середовища».

«Ми проводимо цілодобовий моніторинг міста Вінниці для стабільної життєдіяльності та безпеки наших громадян. Цілодобово у Ситуаційному центрі чергують працівник Муніципальної варти, патрульної поліції і представник ДСНС. Камери встановлені по всій території міста, а також у школах міста. Є також камери зі штучним інтелектом, які ідентифікують параметри автомобіля», – розповів начальник Муніципальної варти Віталій Чигур.

Голова Верховної Ради зауважив, що подібні центри є у інших містах України. Однак у Вінниці він унікальний.

«Схожі системи є у інших містах, але, щоб була об’єднана поліція, рятувальники і Муніципальна варта – в такому форматі я не бачив. Ми розуміємо, що не всі міста можуть собі дозволити це з економічної точки зору. Ми будемо працювати, щоб це було у кожному великому місті», – додав політик.

Нагадаємо, Разумков відвідав Вінницю і нагадав про ключові виклики, що стоять перед Україною.