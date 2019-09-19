Рятівників Вінницького району привітали з професійним святом



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Днями з нагоди святкування Дня рятівника голова райдержадміністрації Михайло Демченко відвідав Вороновицьку державну пожежно-рятувальну частину №17

На урочистостях були присутні заступник голови районної ради Олексій Плакида, секретар Вороновицької ОТГ Світлана Олесенко, начальник Вінницького районного сектору Головного управління державної служби Україні з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Микола Оніщук, ветерани рятувальної служби та учні Вороновицької школи.

День рятівника є професійним святом працівників усіх аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань. Також його відзначають громадяни, які внесли свій вагомий внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей. Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і зсувам грунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Вони врятують утопаючого, знешкодять небезпечний вибуховий пристрій, локалізують вогонь.

Микола Оніщук привітав особовий склад Вороновицької державної пожежно-рятувальної частини №17 та Вінницького районного сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області з професійним святом. Подякував за самовіддану щоденну працю, яку вони роблять на благо жителів району.

У своєму вітальному слові Михайло Демченко сказав: « Від усіх мешканців району висловлюю щиру вдячність усім рятувальникам району за врятовані життя, самовідданість та самопожертву під час виконання службового обов’язку. Щиро бажаю вам миру, злагоди і поменше тривожних викликів».

До вітального слова приєдналися заступник голови районної ради Олексій Плакида, секретар Вороновицької ОТГ Світлана Олесенко та учні Вороновицької школи.

За високий професіоналізм, самовідданість при виконанні службових завдань, особистий внесок у запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідацію їх наслідків та з нагоди професійного свята, кращих працівників рятувальної служби району відзначено грамотами райдержадміністрації та районної ради.

Посадовці вручили сертифікат у сумі 50 тис.грн. на придбання оргтехніки працівникам районного сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій області та державної пожежно-рятувальної частини №17.

Джерело: vn.presspoint.in.ua