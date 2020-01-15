Шкільні команди запрошують взяти участь у Чемпіонаті міста із гри «Що? Де? Коли?»



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Міський Палац мистецтв та департамент освіти міської ради запрошують шкільні команди до участі в відкритому регулярному Чемпіонаті міста із гри «Що? Де? Коли?»

Змагання відбуватимуться в залік трьох вікових груп: absolute – учні 10-11 класів, учні та студенти 1-2 курсів ПТУ та коледжів (за умови відповідності віку); premium – учні 7-9 класів; junior – учні, не старше 6 класу.

Черговий, 3-й тур змагань відбудеться 20 січня (понеділок) о 15:30 в Міському Палаці мистецтв, вул. Стрілецька, 44. Ігрова дистанція: 30 запитань українською мовою. Всього Чемпіонат складатиметься із 7 турів, в загальний залік враховується 6 кращих результатів.

Для учнів 10-11 класів 3-й тур Чемпіонату - це ще й можливість кваліфікуватися до Чемпіонату міста із «брейн-рингу». 8 кращих команд учнів 10-11 класів зійдуться у інтелектуальній грі «брейн-ринзі» 27 січня (понеділок) о 15:30 у Міському Палаці мистецтв.

За додатковою інформацією та для попередньої реєстрації звертайтесь: