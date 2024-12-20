До Землі наближається астероїд розміром з 10-поверховий будинок

Наступного разу такий астероїд знову наблизиться до Землі у січні 2032 року

Незважаючи на те, що астероїд наблизиться до Землі в межах 18 разів відстані до Місяця, це абсолютно безпечна відстань

Напередодні Різдва 24 грудня над Землею пролетить астероїд 2024 XN1, розміром з 10-поверховий будинок. Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на NASA.

Зазначається, що астероїд пролетить на відстані 7,2 млн км від нашої планети. Він рухатиметься зі швидкістю 23726 кілометрів на годину. Проте експерти запевняють, що зіткнення неможливе.

Незважаючи на те, що астероїд наблизиться до Землі в межах 18 разів відстані до Місяця, це абсолютно безпечний прохід.

Наступного разу він знову наблизиться до Землі у січні 2032 року, але його найближчий проліт відбудеться лише у 2106 році, коли він наблизиться до планети на відстань 33,9 млн миль.

Натомість справжній гігант – астероїд розміром з Ейфелеву вежу – пролетить повз Землю 5 січня 2025 року на відстані понад 3 млн км. Однак, як і попередні космічні об'єкти, його траєкторія не становить загрози.

Нагадаємо, у вересні поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів пролетів астероїд 2024 ON. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​.