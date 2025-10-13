Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд

Вирок наразі не набрав законної сили, оскільки є можливість його оскарження в апеляційному порядку

У Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. В результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Згідно з повідомленням обласної прокуратури, суд довів, що чоловік, мешканець Горохівської об’єднаної територіальної громади, був визнаний придатним до служби за станом здоров’я, що підтвердив висновок військово-лікарської комісії. Отримавши повістку під особистий підпис, він мав з’явитися до ТЦК у зазначену дату.

Однак, попри отриману повістку, чоловік не прийшов до військкомату вчасно і без поважних причин. Це стало порушенням вимог чинного законодавства, що призвело до його ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

В результаті суд визнав чоловіка винним у порушенні статті 336 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби) і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили, оскільки є можливість його оскарження в апеляційному порядку.

До слова, на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину.