У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
Московський офіс ФБК, 3 вересня 2020 року
фото: AFP

У 2021 році російський суд визнав ФБК та «Штаби Навального» «екстремістськими» організаціями

Верховний суд Росії визнав «терористичною організацією» Anti-Corruption Foundation Inc. – американську юридичну особу «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

«Судом встановлено, що цілі та дії даної корпорації спрямовані на пропаганду, виправдання та підтримку тероризму. Керівництво її діяльністю, а також контроль за реалізацією її прав та обов'язків, здійснює Леонід Волков», – заявили у верховному суді РФ.

Повідомляється, що засідання пройшло у закритому режимі, справу розглядав суддя Олег Нефьодов, який раніше визнав «екстремістськими» неіснуючі «Міжнародний рух ЛГБТ» та «Міжнародний рух сатанізму».

Позов з вимогою визнати ACF Inc. «терористичною організацією» у жовтні подала російська генпрокуратура. Соратники Навального зазначали, що американська юридична особа необхідна ФБК для спрощення збору донатів.

«Нашу практичну міжнародну діяльність, пов'язану з роботою над санкціями, з міжнародним лобіюванням, з міжнародною політикою, з переміщеннями світом, із фандрайзингом, вести буде ще складніше», – заявляв Леонід Волков.

У 2021 році російський суд визнав ФБК та «Штаби Навального» «екстремістськими» організаціями.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу ж знепритомнів. Лікарям не вдалося йому допомогти. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Канада ввела санкції проти 13 високопосадовців, співробітників слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ. У повідомленні на сайті канадського уряду зазначено, що всі особи, які потрапили під обмеження, причетні до жорстокого поводження і смерті політика Олексія Навального.

Також до нового пакету санкцій США увійшли співробітники пенітенціарної системи Росії, йдеться у довідці, оприлюдненій Держдепартаментом на тлі розширення обмежувальних заходів. Згідно з документом, рестрикції введено проти двох працівників виправної колонії №3, де помер опозиціонер Олексій Навальний.

Теги: суддя Народний Рух Олексій Навальний суд

