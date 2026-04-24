Контрафактні цигарки: на Київщині викрито мережу продажу на мільйони гривень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Контрафактні цигарки: на Київщині викрито мережу продажу на мільйони гривень
Незаконні МАФи, через які здійснювався збут цигарок, демонтовано
фото: Бюро економічної безпеки

Торгівля відбувалася без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, що дозволяло уникати сплати акцизу  

На Київщині детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрито групу осіб, які організували розгалужену мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. За даними слідства, фігуранти продавали їх через роздрібні точки у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки та пресслужбу Київської обласної прокуратури.

«Продукцію реалізовували поза офіційним обліком, без відображення у бухгалтерській та податковій звітності. Таким чином учасники схеми уникали сплати акцизного податку та отримували необлікований прибуток», – сказано в повідомленні.

Під час обшуків вилучено майже 37 тис. пачок цигарок відомих брендів без марок акцизного податку
Під час обшуків вилучено майже 37 тис. пачок цигарок відомих брендів без марок акцизного податку
фото: Бюро економічної безпеки України

Повідомляється, що під час обшуків у торговельних приміщеннях вилучено майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку (орієнтовна вартість – понад 5,5 млн грн), а також чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортні засоби, якими перевозили контрафактну продукцію. 

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 5,5 млн грн
Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 5,5 млн грн
фото: Київська обласна прокуратура

Незаконні МАФи, через які здійснювався збут цигарок, демонтовано.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також канали походження контрафактної продукції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла в Україні з 2023 року. До організації нелегального бізнесу були залучені понад 200 людей, які забезпечували повний цикл обігу нікотиновмісних сумішей. Група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей, також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового.

Теги: Київщина Бюро економічної безпеки України розслідування МАФи тютюнові вироби

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 квітня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 квітня
Контрафактні цигарки: на Київщині викрито мережу продажу на мільйони гривень
Контрафактні цигарки: на Київщині викрито мережу продажу на мільйони гривень
Сорок днів по смерті Патріарха Філарета: коли та де відбудеться богослужіння
Сорок днів по смерті Патріарха Філарета: коли та де відбудеться богослужіння
Скверу в Солом’янському районі присвоїли назву «Пам’яті героїв – рятувальників»
Скверу в Солом’янському районі присвоїли назву «Пам’яті героїв – рятувальників»
У Березані внаслідок зіткнення з автомобілем загинула велосипедистка
У Березані внаслідок зіткнення з автомобілем загинула велосипедистка
Тисяча «липових» опікунів: у Києві викрито масштабну схему для ухилянтів
Тисяча «липових» опікунів: у Києві викрито масштабну схему для ухилянтів

