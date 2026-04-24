Контрафактні цигарки: на Київщині викрито мережу продажу на мільйони гривень

Торгівля відбувалася без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, що дозволяло уникати сплати акцизу

На Київщині детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрито групу осіб, які організували розгалужену мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. За даними слідства, фігуранти продавали їх через роздрібні точки у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки та пресслужбу Київської обласної прокуратури.

«Продукцію реалізовували поза офіційним обліком, без відображення у бухгалтерській та податковій звітності. Таким чином учасники схеми уникали сплати акцизного податку та отримували необлікований прибуток», – сказано в повідомленні.

Під час обшуків вилучено майже 37 тис. пачок цигарок відомих брендів без марок акцизного податку

Повідомляється, що під час обшуків у торговельних приміщеннях вилучено майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку (орієнтовна вартість – понад 5,5 млн грн), а також чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортні засоби, якими перевозили контрафактну продукцію.

Незаконні МАФи, через які здійснювався збут цигарок, демонтовано.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також канали походження контрафактної продукції.

