Поліція Таджикистану оголосила конкурс на «кращого інформатора»

Аби перемогти, необхідно надіслати правоохоронцям фото або ж відео злочину

В управлінні Міністерства внутрішніх справ Душанбе, столиці Таджикистану, оголосили конкурс на «найкращого інформатора». Для участі у конкурсі потрібно записати на відео або сфотографувати будь-яке правопорушення чи злочин, після чого надіслати дані на WhatsApp, Viber або Telegram МВС із повідомленням. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Перемогу отримає той, хто зафіксував скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Але можна виграти і завдяки кількості висланих відеороликів і фотографій.

Приз за перше місце становитиме близько $440, за друге – $265, $176 – за третє.

Жителі Душанбе поставилися до конкурсу МВС, якому так і не дали назви, по-різному – від захоплення до неприйняття.

Усі матеріали, що представлять на конкурсі, розгляне компетентна комісія. Підсумки змагання підіб'ють у Душанбе 25 грудня. Переможці отримають не лише гроші, а й подарунки на Новий рік. Поки що невідомо, чи стане конкурс інформаторів щорічним.

Раніше в угрупованні «Талібан» заявили, що Таджикистан нібито втручається у внутрішні справи їхньої країни. Запевняють, що це може призвести до відповіді.

Також невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв у робочу поїздку до Душанбе свого шпіца Умку. Пес влігся на столі у резиденції президента Таджикистану Емомалі Рахмона. «Умка передає всім привіт з сонячного Душанбе», – йдеться у підписі до посту.

Крім того, влада Таджикистану запровадила обов’язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції Covid-19 для всіх громадян країни віком понад 18 років.