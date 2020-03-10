Туристки з Вінниці надряпали свої імена на фресці у музеї Ватикану



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Невідомі українки осоромили не тільки себе, а навіть всю Україну

Громадянки України, якісь Лена і Тамара з Вінниці, надряпали свої імена на стіні з фрескою в папському робочому кабінеті Ватикану. Зараз в ньому музей, туди водять екскурсії.

Відео зі свідченнями вандалізму з'явилося в групі «Італія для мене» на Facebook.

Автор ролика знайшов надряпану-напис «Лена, Тамара, Вінниця», під фрескою «Афінська школа» авторства Рафаеля Санті. Українки не єдині, хто залишив автограф на стіні, подібні написи робили і туристи з інших країн.

«Афінська школа» вважається одним з найвидатніших творінь Ренесансу. У центрі фрески зображені Аристотель і Платон. Їх оточують інші філософи Античності: Сократ, Парменід, Діоген, Піфагор, Геракліт, Евклід і Гіпатія.

Рафаель Санті розписав папський кабінет в 1509-1511 роках. На стінах художник створив чотири фрески, їх загальна тема - духовна діяльність людини. «Афінська школа» уособлює філософію, «Диспут» - богослов'я, «Парнас» - поезію і музику, «Мудрість, помірність і сила» - головні гуманістичні та християнські чесноти.

Фото: ABC People

Всього Санті особисто і його учні за авторськими ескізами розписали чотири приміщення в Папському палаці Ватикану. Вони називаються станці Рафаеля (букв. «Кімнати Рафаеля»).