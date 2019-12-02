У центрі Могилівки висадили 5-метрову ялинку до Нового року



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Підготовка до новорічних свят на Вінниччині триває

29 листопада у центрі села Могилівка висадили живу ялину.

Дерево придбали місцеві меценати. Його використовуватимуть під час святкування Нового року.

«До висаджування ялини готувались завчасно: викопали яму на місці розташування, колишнього пам'ятнику Леніну, з залученням спеціальної техніки, заготували спеціальний збагачений грунт та глиняну бовтанку. Трудилась усі не покладаючи рук, все робили по науці і до толку, щоб ялина прижилася», - повідомив голова Юрій Мельник.





Джерело: Vinbazar