У центрі Вінниці репер Ennyday презентував свій перший альбом



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Концерт на машині

15 березня о 15:00 на Європейській площі вінницький репер Ennyday на імпровізованій сцені – причепі машини, презентував свій дебютний «Ракета». У Вінниці вперше презентують альбом під відкритим небом у форматі «оpen air».

Біля «сцени» зібралися кілька десятків підлітків, які танцювали та підспівували виконавцю.

Звучали вже нашумілі треки в соціальних мережах «Монатік заплаче» та «Ракета». До речі, сам Monatik не залишив поза своєю увагою трек про себе, виклавши його на своїй сторінці в «Інстаграмі».

«Треки до мого україномовного альбому «Ракета» я писав більше, ніж півроку. Він виходить сьогодні ввечері. Там буде 10 композицій. Його можна буде послухати в «SoundCloud», на «YouTube», а трохи пізніше і на решті музичних «магазинів», якими ми користуємось», – каже репер Ennyday.

Джерело: vinnitsa.info