Вінничани пропонують місцевій владі покращити інфраструктуру

У Вінниці просять дозволити рух автомобільного транспорту через Соборну. З цією петицією до міської ради звернувся вінничанин Петро Маринчук.

В період капітального ремонту Київського моста центральна дорога міста була відкрита для проїзду автомобілей. Власникам авто було зручно їхати від Універмагу до вул. Театральної, від Центрального мосту до повороту на спуск до Староміського мосту і, крім того, мати можливість рухатись центром міста по вул. Соборній. Після того, як міст відремонтували, рух центральною дорогою знову було обмежено.



Оскільки населення міста стрімко зростає, то зростає також і кількість автомобілей у місті (і це без урахування транзитних авто). Щоранку багато автовласників вимушені об'їжджати центр міста вулицями Магістрацькою та Князів Коріатовичів, через що на зазначених вулицях створюються великі затори.

Питання скасування заборони руху вулицею Соборною привертає все більше уваги містян. Так, нещодавно з'явилася петиція щодо скасування заборони руху по цій ділянці дороги для електомобілей, яка отримала чималу підтримку.



Для того, щоб зробити життя вінничан-автовласників та гостей міста комфортнішим, пропонується внести такі зміни: