У Вінниці відбувся фестиваль учнівських талантів



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Близько трьох тисяч школярів взяли участь у фестивалі учнівських талантів «Перлини року – 2019»

14-15 березня у Вінниці проходив міський фестиваль художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року – 2019». Шкільні колективи з 35 шкіл міста представили невеликі концертні програми, присвячені 70-річчю з Дня народження славетного українського композитора, співака Володимира Івасюка. Шкільні вокальні, хореографічні, інструментальні, театральні колективи виконували твори українського митця та присвячували йому свої виступи.

Фестиваль «Перлини року – 2019» – це один із заходів, який включено до Плану реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді», до якої Вінниця приєдналася у 2018 році. Основна мета фестивалю – надати можливість юним вінничанам розвивати і реалізовувати свої здібності і таланти. Організатори заходу - департамент освіти міської ради та Вінницький міський палац дітей та юнацтва.

Загалом у фестивалі взяло участь близько 3000 учнів 1-11 класів з 35 шкіл міста. За словами організаторів, кращі номери увійдуть до програми річного звітного концерту закладів загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в рамках обласного фестивалю учнівської та педагогічної творчості, який відбудеться 20 березня 2019 року у Міському палаці мистецтв.