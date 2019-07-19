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    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій

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    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій

    У Хмільнику реконструюють меморіальний сквер жертвам голодомору 1932-1933 років та сталінських репресій 1930-1950 років.

    Під час ремонту замінять тротуарне покриття та встановлять освітлення. У сквері також відкриють новий пам'ятний знак. 

    Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. 

    Реконструкція відбувається по вулиці Некрасова. 

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    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій
    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій
    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій
    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій
    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій
    У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій

    «Роботи проводить ФОП В.П.Бучко – переможець публічної закупівлі через електронну систему ProZorro. Наразі, на об’єкті проведені підготовчі роботи, установлені ліхтарі та проводиться облаштування тротуарного покриття», - йдеться в дописі.

    Джерело: Vinbazar

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