У Хмільнику встановлять пам'ятник жертвам голодомору та сталінських репресій



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У Хмільнику реконструюють меморіальний сквер жертвам голодомору 1932-1933 років та сталінських репресій 1930-1950 років.

Під час ремонту замінять тротуарне покриття та встановлять освітлення. У сквері також відкриють новий пам'ятний знак.

Про це повідомили у Хмельницькій міській раді.

Реконструкція відбувається по вулиці Некрасова.





«Роботи проводить ФОП В.П.Бучко – переможець публічної закупівлі через електронну систему ProZorro. Наразі, на об’єкті проведені підготовчі роботи, установлені ліхтарі та проводиться облаштування тротуарного покриття», - йдеться в дописі.

Джерело: Vinbazar