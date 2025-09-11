Вбивство у Шаргороді. Підозрюваний відомий агресивною поведінкою: душив і шарпав дітей

23-річний Олексій Пономарьов працював вчителем англійської

Колишній учитель Олексій Пономарьов, якого підозрюють у вбивстві двох школярів із Шаргородського ліцею на Вінниччині, вже мав проблеми із законом. Про це hromadske розповіли у Копистиринській гімназії Шаргородської міської ради, де працював чоловік, передає «Главком».

За словами педагогів, 23-річний Олексій Пономарьов почав працювати у школі в жовтні 2024 року. Новий педагог викладав англійську мову в молодших класах і в 5-6 класах на неповну ставку.

Невдовзі почалися конфлікти з учнями – школярі скаржилися, що вчитель дозволяв собі лайку та грубе поводження. Водночас, за словами нинішнього керівництва гімназії, тодішня директорка не реагувала на скарги, а навпаки – захищала педагога. Відомий випадок, коли мати одного з п’ятикласників прийшла поскаржитися на поведінку вчителя, а директорка пригрозила їй викликом поліції.

Коли ситуація дійшла до відділу освіти, директорка подала у відставку, однак підстав звільнити самого вчителя офіційно не знайшли. Новий конфлікт стався у квітні. Як згадують учителі, тоді Пономарьов посварився з учнем Миколою Біликом – одним із хлопців, які згодом загинули під час нападу 10 вересня.

Подія сталася в укритті під час повітряної тривоги. Заступниця директора чула шум і побачила, як інший педагог намагається розборонити Пономарьова та Миколу Білика. За її словами, вчитель душив школяра. Свій вчинок чоловік не пояснив, але погодився написати заяву про звільнення. Мати Миколи Білика звернулася до поліції, і справу планували розглядати в суді наприкінці вересня.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

До слова, завтра, 12 вересня 2025 року, Шаргородська громада прощатиметься з двома школярами – Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які 10 вересня стали жертвами нападу озброєного ножем колишнього вчителя одного з загиблих 10 вересня. Про це повідомив міський голова Шаргородської міської ради Володимир Барецький.