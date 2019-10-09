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    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги

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    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги

    У Могилів-Подільській лікарні інтенсивного лікування завершили ремонт відділення екстреної медичної допомоги.

    Перебудові входу у медичному закладі відтепер можна приймати два автомобілі «швидкої» одночасно.

    Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації. 

    Відділення розраховане на 10 ліжок, проводити динамічне спостереження за станом пацієнта та його лікування впродовж доби. Підрозділ забезпечений ізоляцією інфекційних і контамінованих пацієнтів. Є можливість проводити лабораторне, рентгенологічне, функціональне, УЗД, ендоскопічне обстеження пацієнтів, виконання оперативних втручань, надання медичної допомоги при травмах.

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    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги
    У Могилів-Подільську відремонтували відділення екстреної медичної допомоги

    У підрозділі надають допомогу чотири лікарі, один з них пройшов спеціалізацію по медицині невідкладних станів, один проходить навчання в даний час. Також цілодобово надають допомогою лікарі:

    • хірург;
    • анестезіолог;
    • акушер-гінеколог.

    Робоче місце лікаря та медсестри комп’ютеризовано та під'єднано до єдиної локальної мережі закладу.

    ремонт лікарня Вінниччина
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