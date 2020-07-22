У музеї Коцюбинського змінять вхід і запровадять інтерактив



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У Вінниці тривають реставраційні роботи пам’ятки історії національного значення «Садиба письменника і громадського діяча М.М. Коцюбинського»

Реконструкція проводиться з максимальним збереженням автентичного вигляду оселі письменника. На сьогодні в хаті завершується перекриття даху, заміна вікон, розпочалися роботи з відновлення веранди та комори.

Міський голова Сергій Моргунов 22 липня відвідав об’єкт та поспілкувався з фахівцями, які виконують реставрацію. З-поміж іншого Моргунов наголосив, що територія садиби Коцюбинського має інтегруватися у проєкт «Вінницька миля». VinMile – це масштабний міський проєкт, метою якого є оновлення проспекту Коцюбинського та простору навколо нього.

«Ця територія буде цікавою для вінничан і гостей міста. Важливо, що ми оновимо і актуалізуємо творчість Михайла Коцюбинського. Я пам’ятаю, що читав у шкільні роки «Fata morgana», «Тіні забутих предків», за якими Параджанов зняв фільм. Вінницька молодь, учні повинні більш глибше знати і розуміти творчість Коцюбинського. Після відвідування музею в мене виникло бажання перечити певні твори Коцюбинського», – сказав Моргунов.

Мер також повідомив, що в майбутньому вхід до музейного комплексу планують зробити з боку пам’ятника М. Коцюбинському.

Директорка музею-садиби Лариса Кравченко розповіла, що після ремонтів їхня експозиція стане інтерактивною.

«Є вже певні напрацювання майбутньої експозиції. Ми вже підготували наукову концепцію, дизайн-концепцію і у нас вже є ескізний дизайн-проєкт майбутньої експозиції. Одним з пріоритетів є інтерактив. Хочемо зробити її сучасною, цікавою відвідувачам. Переважна більшість відвідувачів – це учні та студенти, адже сьогодні творчість Коцюбинського вивчається в школі. Тож експозиція буде максимально інтерактивною, «живою», щоб відвідувачі могли не лише дивитись, а й сприймати інформацію на слух, доторкнутись до чогось, виконати інтерактивні завдання, конкурси тощо», – сказала Кравченко.





Джерело: 24.vn.ua