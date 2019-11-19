У рідних стінах вінницька Нива перемогла незручного суперника з Київщини



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Вінницька «Нива» здолала вишгородський «Діназ»

На своєму полі вінничанам вдалося зберегти власні ворота сухими та забити. Перемога дозволила господарям поля піднятися на 8-у сходинку турнірної таблиці.

Після двох поразок і нічиєї вінничани вперше в сезоні виграли у «Діназу» з Київщини. Це принципово. Тим більше, поєдинок став заключним у 2019-му році на рідному стадіоні.

Зважаючи на статистику протистоянь, «Діназ» з перших хвилин матчу пішов у наступ на ворота вінничан. У кількох моментах підчас атак, лідерами яких були Тамаз Авдадян та колишній «нивівець» Вадим Бовтрук, «Ниву» врятував воротар Максим Гурідов і захисники.

Малюнок гри змінився по перерві, завдяки забитому на 47-ій хвилині голу найкращім бомбардиром вінничан Артуром Загорульком. Отримавши заряд впевненості, господарі намагалися подвоїти рахунок. Небезпечних ударів по воротам вишгородців завдавали Ярослав Браславський та Владислав Дворовенко. Під завісу зустрічі шанси забити мали шанс Денис Громок та Антон Брижчук. Рахунок 1:0 цілком влаштував вінничан, адже завдяки перемозі дозволив піднятися на одну сходинку у турнірній таблиці групі А Другої ліги.

«На старті виділю лінію оборони разом із воротарем Максом Гурідовим, він двічі виручив. Наш захист взагалі відіграв надійно і без помилок. А попереду відзначу «зв’язку» Ярослава Браславського із Артуром Загорульком. Браславський грав трохи нижче, ніж зазвичай. Адже команда «Діназ» добре тримає м’яч. Якщо б ми віддали середину поля, то, напевно, поступилися б в матчі. Перемістивши Ярослава, ми контролювали центр поля, що принесло нам дивіденди», - зазначив тренер вінницької «Ниви» Олег Шумовицький.

23 листопада «Нива» зіграє на виїзді з чернівецькою «Буковиною», яка перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці.

Джерело: naparise.com