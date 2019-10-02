У селі на Вінниччині відкрили флай-парк



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Створили філію районного музею

У селі Нагоряни Могилів-Подільського району Вінницької області відкрили філію районного музею етнографії та народного мистецтва ім. М.Руденко. Це –етноісторичний флай-парк «Нагоряни».

Як повідомили у райдержадміністрації, ідея створення музею виникла у керівника обласного осередку федерації парапланеризму України Сергія Шибінського. Він понад 20 років на Могилівщині щорічно проводить міжнародні змагання «Кубок Дністра».

«Завдячуючи ентузіастам музейної справи Гоцуляк Марії та Шибінському Сергію громадськість району матиме можливість розвивати туристичний потенціал подільського краю. Філіал включатиме два напрями діяльності: історія рідного краю та зародження і розвиток парапланеризму на схилах Дністра. Хочеться вірити, що ця подія стане також добрим поштовхом для відродження села Нагоряни, яке має багате історичне минуле» - сказав перший заступник голови Могилів-Подільської РДА Сергій Григоренко.

У новоствореному музеї експонати демонструють еволюцію спорядження планеристів від 1992 року. Тут є шоломи, авіаційні прилади, підвіски, картосхеми. Усе це розбавлено світлинами та старими афішами змагань.

Джерело: i-vin.info