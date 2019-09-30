Гайсинські лісівники вже другий рік розводять фазанів



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Спільними зусиллями лісівників та небайдужих мисливців у лісах Гайсинщини з’являється фазан звичайний

Фазанарій ДП «Гайсинський лісгосп» став об’єктом особливої уваги учасників виїзного засідання колегії Вінницького ОУЛМГ, яка нещодавно пройшла на базі держлісгоспу під головуванням начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря.

Гайсинські лісівники другий рік розводять фазанів, а цього року уже продавали і випускали у природу. Справа ця - зовсім не легка, як можна подумати на перший погляд. «Царська птиця» вимагає ретельного догляду, пильної уваги, відповідних знань, любові до цієї справи і ще чимало премудростей.

Розведення фазанів – справа клопітка. Минулого, 2018 року, ДП «Гайсинський лісгосп» на території Гайсинського лісництва побудував повноцінний фазанарій, метою якого є відновлення поголів’я та підвищення біологічної стійкості фазана, випуск у дику природу молодняка, доведення його до оптимальної кількості в мисливських угіддях. Розводять гайсинські лісівники саме фазана звичайного (мисливського). В інших господарствах було придбано маточне поголів’я фазана, починали тоді з 50 голів птиці. Встановили відповідне обладнання для інкубації яєць та відгодівлі птахів. До речі, зовсім поряд знаходиться сучасний мисливський будинок та вольєр для напіввільного утримання мисливських тварин площею 57 га, у якому зараз розводять ланей.

У фазанарії є місце для складування та для приготування кормів за окремими віковими групами фазана, інкубатори для висиджування молодняка. Маточне поголів’я «мешкає» в окремому приміщенні, у кожній із кімнат – один самець і 4-6 самок, які несуть яйця. В іншій частині - знаходяться пташенята до 2-місячного віку, які ще потребують ретельного догляду, відповідного харчування. А ще фазанят тут навіть улітку за потреби вигрівають інфрачервоною лампою. А на закритому сіткою подвір’ї випасаються, ховаються і живуть звичайним вольєрним життям уже старші особини. Розповідає мисливствознавець ДП «Гайсинський лісгосп» С.І. Злепко:

«Впродовж цьогорічного сезону (весна-літо) до інкубатора заклали більш як 2 тисячі яєць. Вилупилося 794 курчаток фазана, з яких вижило 511 голів. Багато є причин: хвороби, природні фактори. А ще вольєр знаходиться у лісі, тому до нього легко пробираються та завдають чимало шкоди куниці, ласиці... Вирощування фазанів – справа непроста. Ми лише фактично починаємо цим займатися, але вже маємо певні досягнення. Реалізовано за сезон 47 дорослих особин на суму 14 тис. грн., маточне поголів’я залишили у кількості 150 птиць (50 – з молодняка і 100 - старших), 230 голів залишили на дорощування, також фазанів випускали у природу».

Наприкінці літа цього року гайсинські лісівники випустили у природне середовище, у лісові угіддя Гайсинського лісництва, 320 голів молодих фазанів та 24 старших (у розрахунку 6 дорослих - на 80 особин молоді). Лісівники сподіваються, що фазан приживеться у гайсинських лісах. Дорослі формуватимуть у молодших правильну поведінку у природі, допоможуть виживати. Хоча тут важко щось передбачити, адже пташенята, народжені в інкубаторі та вирощені у вольєрі, не мають навичок пошуку кормів, захисту від ворогів. Але природні захисні інстинкти повинні перемогти.

Середовище природного поширення фазанів – це береги річок, долини, зарості чагарників, кущів, тож і гайсинські лісівники та мисливствознавці обрали для переселення фазанів схожі умови, угіддя, які мають ставок, балки, межують із водоймою та польовою місцевістю. Адже у фазана чимало природних ворогів (лисиця, бродяча собака, яструб та інші хижі птахи), від яких він зазвичай і ховається у такій місцевості. А ще тут птиця знайде воду та природний корм, насіння трав, плоди кущів, приміром, терену.

До речі, слід віддати належне місцевим мисливцям Гайсинщини, які на власній ініціативі та за власні кошти теж випускають фазанів у ліси. Жителі місцевих сіл уже можуть побачити «царську птицю», яка забрела на поля, околиці населених пунктів.

Точну чисельність фазана у лісових угіддях підтвердить щорічний «перепис» диких тварин. Залишається лиш побажати успіху гайсинським лісівниками у справі розведення та відновлення популяції фазана у лісах Вінниччини.