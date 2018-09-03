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    Новини

    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років

    • Розсилка
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років

    У селі Сосонка Вінницького району 1 вересня урочисто відкрили школу, будівництво, якої тривало 12 років. До цього дітям доводилося навчатися у старій будівлі, якій понад сто років

    Будівництво нової школи в Сосонці розпочали в 2006 році. Але підрядник не виконав свої зобов'язання та довів зведення нової школи до катастрофічного стану. Все через порушення правил та норм будівництва. 

    В 2012 році було прийнято рішення про знесення аварійної недобудови та зведення на її місці нової будівлі школи. Мали її завершити ще у 2015 році, але розпочата російськими військами агресія в Криму та на Сході України внесла свої корективи у ці плани.

    Звівши ще у 2014 році корпус нової школи, місцева влада призупинила будівництво через брак коштів. І тільки в 2017 році будівництво було відновлено. 

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    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років
    У Сосонці відкрили нову школу, яку будували 12 років

    Загалом, на побудову нової школи в Сосонці на 260 учнів було витрачено 48,2 млн. гривень, з них 42,7 млн. гривень – кошти Державного бюджету, 5,5 млн гривень – кошти місцевого бюджету.

    Сосонська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів була заснована у 1913 році. Будівля основної школи ще на початку 2000-х років була визнана непридатною для здійснення навчального процесу. Педагогічний та учнівський колектив працювали у непростих умовах - навчання проходило в дві зміни у приміщенні початкової школи, яка розрахована на 120 учнів.

    Джерело: Vinbazar

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