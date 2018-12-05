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    Вінницькі патрульні за одну зміну спіймали 60 водіїв, які перевищили швидкість руху

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    Вінницькі патрульні за одну зміну спіймали 60 водіїв, які перевищили швидкість руху

    Прилад TruCAM у дії

    На Вінниччині другий день патрульні використовують на дорогах прилад вимірювання швидкості TruCAM. На сьогодні радар у вінницьких інспекторів лише один, однак вони вже звітують про результат.

    Так, лише протягом одныэъ зміни копи за допомогою приладу TruCAM виписали понад 60 постанов на водіїв, які порушили швидкісний режим. Про це повідомила прес-служба управління патрульної поліції Вінниччини на сторінці у Facebook.

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    Нагадаємо, лазерний прилад TruCam можна використовувати на дорогах, де розміщено дорожні знаки, що повідомляють про фото- та відеофіксацію порушень.

    Джерело: naparise.com

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    Національна поліція України Вінниця водій Вінниччина
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