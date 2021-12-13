У Тульчині жінка потрапила під колеса автомобіля Ford (фото)

В результаті ДТП жінку госпіталізували до лікарні

12 грудня у Тульчині автомобіль Ford S MAX збив жінку. Постраждала переходила дорогу в невстановленому місці, внаслідок чого отримала забій голови.

Аварія сталася на вулиці Леонтовича о 19:50. Як з’ясувалося, 66-річна жінка переходила дорогу у невстановленому місці, внаслідок чого її збив 26-річний житель села Кирнасівка.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждалу жительку Тульчину госпіталізували до лікарні. Лікарі діагностували у неї забій головного мозку.

ДТП на Вінниччині

Водій не постраждав. У нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Автомобіль помістили на штрафмайданчик.

Чоловікові загрожує до трьох років обмеженням волі з позбавленням водійських прав.

Джерело: Vinbazar