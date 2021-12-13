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    У Тульчині жінка потрапила під колеса автомобіля Ford (фото)

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    Жінка переходила дорогу у невстановленому місці - У Тульчині жінка потрапила під колеса автомобіля Ford (фото)
    Жінка переходила дорогу у невстановленому місці

    В результаті ДТП жінку госпіталізували до лікарні

    12 грудня у Тульчині автомобіль Ford S MAX збив жінку. Постраждала переходила дорогу в невстановленому місці, внаслідок чого отримала забій голови.

    Аварія сталася на вулиці Леонтовича о 19:50. Як з’ясувалося, 66-річна жінка переходила дорогу у невстановленому місці, внаслідок чого її збив 26-річний житель села Кирнасівка.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждалу жительку Тульчину госпіталізували до лікарні. Лікарі діагностували у неї забій головного мозку.

    ДТП на Вінниччині
    ДТП на Вінниччині

    Водій не постраждав. У нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Автомобіль помістили на штрафмайданчик.

    Чоловікові загрожує до трьох років обмеженням волі з позбавленням водійських прав.

    Джерело: Vinbazar

    Теги: ДТП водій автомобіль Вінниччина жінка
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    У Тульчині жінка потрапила під колеса автомобіля Ford (фото)