  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)

    • Розсилка
    <span lang="UK">З понівеченого автомобіля дістали трьох постраждалих</span> - Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    З понівеченого автомобіля дістали трьох постраждалих
    Фото: Інформатор

    Після удару стовп впав на проїжджу частину, а контактна лінія тролейбуса повисла на сміттєвозі і фурі

    У ніч на вівторок, 25 червня, на проспекті Романа Шухевича, 11а в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими: автомобіль Nissan Qashqai вилетів з проїжджої частини і зніс стовп.

    Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія фури, яка рухалася в попутному напрямку, Nissan їхав по проспекту в бік бульвару Перова. Під час руху він зачепив бордюр. Після чого автомобіль втратив керування, вилетів на зелену зону, де врізався в електроопору. Після удару стовп впав на проїжджу частину, а контактна лінія тролейбуса повисла на сміттєвозі і фурі.

    Читайте також

    З понівеченого автомобіля дістали трьох постраждалих. Всі були госпіталізовані в лікарню. Інформація про їх стан уточнюється. Варто відзначити, що ніхто не був пристебнутий.

    Через аварію рух на частині проспекту було перекрито, оскільки на дорозі лежав стовп і стояли машини, на які впала контактна лінія.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Ліквідувати наслідки приїхали електрики і тільки до 3:30 вийшло звільнити одну смугу для проїзду транспорту.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група і комунальники. Деталі аварії з'ясовуються.

    Читайте також
    ДТП Київ дороги автомобіль аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ