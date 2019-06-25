Масштабна ДТП у Києві: Nissan вилетів з дороги і зніс стовп (фото, відео)



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З понівеченого автомобіля дістали трьох постраждалих Фото: Інформатор

Після удару стовп впав на проїжджу частину, а контактна лінія тролейбуса повисла на сміттєвозі і фурі

У ніч на вівторок, 25 червня, на проспекті Романа Шухевича, 11а в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими: автомобіль Nissan Qashqai вилетів з проїжджої частини і зніс стовп.

Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія фури, яка рухалася в попутному напрямку, Nissan їхав по проспекту в бік бульвару Перова. Під час руху він зачепив бордюр. Після чого автомобіль втратив керування, вилетів на зелену зону, де врізався в електроопору. Після удару стовп впав на проїжджу частину, а контактна лінія тролейбуса повисла на сміттєвозі і фурі.

З понівеченого автомобіля дістали трьох постраждалих. Всі були госпіталізовані в лікарню. Інформація про їх стан уточнюється. Варто відзначити, що ніхто не був пристебнутий.

Через аварію рух на частині проспекту було перекрито, оскільки на дорозі лежав стовп і стояли машини, на які впала контактна лінія.

Ліквідувати наслідки приїхали електрики і тільки до 3:30 вийшло звільнити одну смугу для проїзду транспорту.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група і комунальники. Деталі аварії з'ясовуються.