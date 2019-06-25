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    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)

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    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водійка Opel отримала травми і була госпіталізована в лікарню

    У понеділок, 24 червня, увечері на вулиця вулиці Олега Кошового, 2 в Києві сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Opel Omega протаранив припаркований Honda Accord, який відлетіла в Audi Q7, а той в Volkswagen Sharan.

    Аварія трапилася близько 20:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, жінка на Opel спускалася по вулиці Олега Кошового в сторону вулиці Голосіївської. З невідомих причин вона виїхала за межі проїжджої частини, де втратила керування, підлетіла в повітря і протаранила припарковані автомобілі.

    Першим під удар потрапив автомобіль Honda, який відлетіла в Audi, а той в Volkswagen. У цей момент в припаркованих машинах не було людей.

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    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    У Києві жінка на Opel протаранила три припарковані автомобілі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Жінка з Opel отримала незначні травми, але була госпіталізована в лікарню. Як вдалося дізнатися на місці, у водія ознак алкогольного сп'яніння немає. Можливо причиною аварії стала технічна несправність автомобіля, але що відбулося насправді, з'ясовуватимуть правоохоронці.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 25 червня, на проспекті Романа Шухевича, 11а в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими: автомобіль Nissan Qashqai вилетів з проїжджої частини і зніс стовп.

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