У Вінниці контейнер на ходу зірвався із фури та впав на легковик (фото, відео)

Поліція розслідує обставини ДТП за участю двох автівок

Сьогодні, 2 лютого, у Вінниці сталася аварія за участю вантажівки та легкової автівки. На місце приїхала швидка допомога та поліція, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

ДТП сталася на Немирівському шосе перед мостом близько 11.20. На легкову автівку впав контейнер із вантажівки.

На відео видно, що вантаж злетів із причепа під час повороту. Автівка, на яку упав контейнер, їхала назустріч фурі.

За інформацією обласної поліції, усі обставини та причини цієї події з'ясовують правоохоронці.

«Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що зіткнулись два автомобілі. У вантажівки Volvo з причепа зірвався контейнер, який пошкодив легковик Fiat, що їхав у зустрічному напрямку», – повідомила поліція.

На місце також приїхала швидка допомога. Але за інформацією поліції, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав.

На водія вантажівки Volvo склали адмінпротокол за статтею 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Йому загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Деякий час на автодорозі М-30 був ускладнений рух – автомобілі-учасники ДТП перекрили дві дорожні смуги, тому патрульні його регулювали. Наразі рух відновлено.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина.