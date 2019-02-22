У Вінниці на Замості трамвай збив жінку



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Ранкове ДТП на трамвайних коліях

22 лютого, близько 10 години ранку, на проспекті Коцюбинського сталася дорожньо-транспортна пригода. Трамвай збив жінку.

У відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини розповіли, що громадянка, на вигляд 30 років, намагалася перейти проїжджу частину у не встановленому місці – за 40 метрів до пішохідного переходу.

Жінка потрапила під трамвай. Її госпіталізували до лікарні. Стан потерпілої наразі не відомий.

На місці події працює слідчо-оперативна група і предстаники «Вінницької транспортної компанії».

Рух трамваїв заблокований.

Джерело: vinnitsa.info