У Вінниці на Замості трамвай збив жінку
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Ранкове ДТП на трамвайних коліях
22 лютого, близько 10 години ранку, на проспекті Коцюбинського сталася дорожньо-транспортна пригода. Трамвай збив жінку.
У відділі комунікацій ГУ НП Вінниччини розповіли, що громадянка, на вигляд 30 років, намагалася перейти проїжджу частину у не встановленому місці – за 40 метрів до пішохідного переходу.
Жінка потрапила під трамвай. Її госпіталізували до лікарні. Стан потерпілої наразі не відомий.
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На місці події працює слідчо-оперативна група і предстаники «Вінницької транспортної компанії».
Рух трамваїв заблокований.
Джерело: vinnitsa.info