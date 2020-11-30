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    Новини

    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу

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    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу

    Упродовж кількох тижнів гвардійці опановували базову військову підготовку, готувалися до служби

    У військовій частині 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України 81 військовослужбовець присягнув бути чесним, вірним й відданим воїном, сумлінно та наполегливо виконувати свої обов’язки та завжди бути готовим стати на захист державних рубежів.

    Про це повідомили на сторінці військової частини у Фейсбуці.

    Військовослужбовці, які зачитали слова клятви вірності народу України перед новим бойовим прапором 40 полку Національної гвардії України імені Данила Нечая, який нещодавно отримала військова частина.

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    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу
    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу
    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу
    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу
    У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу

    Упродовж кількох тижнів гвардійці опановували базову військову підготовку, готувалися до служби, а сьогодні зі зброєю у руках прийняли військову присягу.

    Після складання військової присяги вже традиційно військовий капелан отець Михаїл благословив та освятив воїнів на військову справу. та вручив кожному військовослужбовцю молитовник.

    Теги: Нацгвардія Вінниччина
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