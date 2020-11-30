У Вінниці нацгвардійці прийняли присягу

Упродовж кількох тижнів гвардійці опановували базову військову підготовку, готувалися до служби

У військовій частині 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України 81 військовослужбовець присягнув бути чесним, вірним й відданим воїном, сумлінно та наполегливо виконувати свої обов’язки та завжди бути готовим стати на захист державних рубежів.

Про це повідомили на сторінці військової частини у Фейсбуці.

Військовослужбовці, які зачитали слова клятви вірності народу України перед новим бойовим прапором 40 полку Національної гвардії України імені Данила Нечая, який нещодавно отримала військова частина.

Упродовж кількох тижнів гвардійці опановували базову військову підготовку, готувалися до служби, а сьогодні зі зброєю у руках прийняли військову присягу.

Після складання військової присяги вже традиційно військовий капелан отець Михаїл благословив та освятив воїнів на військову справу. та вручив кожному військовослужбовцю молитовник.