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    У Вінниці облаштували 9,5 км велосипедних доріжок та смуг

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    Упродовж 2021 року веломережа міста збільшилася на 9,5 км, а всього її протяжність 88,5 км - У Вінниці облаштували 9,5 км велосипедних доріжок та смуг
    Упродовж 2021 року веломережа міста збільшилася на 9,5 км, а всього її протяжність 88,5 км

    У Вінницькій міській територіальній громаді продовжують розбудовувати та модернізовувати велоінфраструктуру

    Цьогоріч у Вінниці нові велосипедні доріжки облаштували у рамках комплексної реконструкції магістралі на Сабарівському шосе, вздовж вулиць Гальчевського та Данила Нечая.

    «У 2021 році побудували 9,5 км веломережі. Зокрема, 5,5 км – виділені велодоріжки та 4 км – суміжні (велосипедна та пішохідна) доріжки. Облаштовували їх у рамках капітального ремонту вулиць. На сьогодні на території міста налічується 88,5 км велосипедної мережі. За Програмою розвитку велосипедного руху на 2021–2023 роки її протяжність плануємо збільшити до 110 км», – зазначив заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради Андрій Сорокін.

    Щороку дедалі більше вінничан пересідають на двоколісний транспорт. А для тих, хто власного велосипеда не має, вже три сезони поспіль у місті працює муніципальний велопрокат – 25 станцій Nextbike на 180 велосипедів.

    Для популяризації екологічного двоколісного транспорту у Вінниці проводять різні заходи. Серед них – флешмоби, велоперегони, марафони. Всього за рік провели більше трьох десятків велозаходів.

    За результатами щорічного Всеукраїнського муніципального опитування, яке цьогоріч проводив Міжнародний республіканський інститут (IRI), Вінниця є лідером серед українських міст з розвитку велоінфраструктури та екологічності.

    Теги: Вінниця благоустрій велоінфраструктура
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    У Вінниці облаштували 9,5 км велосипедних доріжок та смуг