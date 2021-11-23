У Вінниці облаштували 9,5 км велосипедних доріжок та смуг

Упродовж 2021 року веломережа міста збільшилася на 9,5 км, а всього її протяжність 88,5 км

У Вінницькій міській територіальній громаді продовжують розбудовувати та модернізовувати велоінфраструктуру

Цьогоріч у Вінниці нові велосипедні доріжки облаштували у рамках комплексної реконструкції магістралі на Сабарівському шосе, вздовж вулиць Гальчевського та Данила Нечая.

«У 2021 році побудували 9,5 км веломережі. Зокрема, 5,5 км – виділені велодоріжки та 4 км – суміжні (велосипедна та пішохідна) доріжки. Облаштовували їх у рамках капітального ремонту вулиць. На сьогодні на території міста налічується 88,5 км велосипедної мережі. За Програмою розвитку велосипедного руху на 2021–2023 роки її протяжність плануємо збільшити до 110 км», – зазначив заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради Андрій Сорокін.

Щороку дедалі більше вінничан пересідають на двоколісний транспорт. А для тих, хто власного велосипеда не має, вже три сезони поспіль у місті працює муніципальний велопрокат – 25 станцій Nextbike на 180 велосипедів.

Для популяризації екологічного двоколісного транспорту у Вінниці проводять різні заходи. Серед них – флешмоби, велоперегони, марафони. Всього за рік провели більше трьох десятків велозаходів.

За результатами щорічного Всеукраїнського муніципального опитування, яке цьогоріч проводив Міжнародний республіканський інститут (IRI), Вінниця є лідером серед українських міст з розвитку велоінфраструктури та екологічності.