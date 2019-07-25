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    У Вінниці оновлюють ділянку дороги по вулиці Данила Нечая

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    У Вінниці оновлюють ділянку дороги по вулиці Данила Нечая

    У Вінниці розпочався капітальний ремонт транспортної магістралі по вулиці Данила Нечая

    Кілометрову ділянку оновлять від вулиці Московської до Федорова. Завершити роботи планують до кінця року. 

    Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов у Facebook.

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    У Вінниці оновлюють ділянку дороги по вулиці Данила Нечая
    У Вінниці оновлюють ділянку дороги по вулиці Данила Нечая
    У Вінниці оновлюють ділянку дороги по вулиці Данила Нечая

    «Комплексне оновлення заплановано на ділянці від вулиці Московської до Федорова – на більш ніж 1,2 км шляху. Відремонтують проїжджу частину, тротуари, облаштують сучасне освітлення.Зараз будівельники працюють над прокладанням труб під інженерні мережі, встановленням опор та монтують бордюри», - зазначив Сергій Моргунов.

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    дороги Вінниця ремонт Сергій Моргунов
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