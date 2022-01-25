У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
Займання сталося в одному із кабінетів приміщення
25 січня у Вінниці надзвичайники ліквідували пожежу у школі-гімназії №17 у Вінниці. Рятувальники працювали на місці пожежі 20 хв. Загоряння сталося в одному з кабінетів на третьому поверсі.
«За попередніми даними загоряння сталося у лаборантському приміщенні кабінету фізики на третьому поверсі на площі близько 20 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Як також зауважують надзвичайники, до прибуття підрозділів Служби порятунку, з приміщення школи було евакуйовано 312 учнів та 49 працівників навчального закладу.
«Силами бійців ДСНС о 14:41 пожежу локалізовано, а о 14:46 ліквідовано. Обставини події з’ясовуються фахівцями», – додають рятувальники.
На місці події працював 41 рятувальник та вісім одиниць спецтехніки.
За словами школярів у кабінеті, який горів, постійно були проблеми з електрикою. Не працював комп'ютер, його вимикало від мережі. Учні вважають, що зайнялася проводка. Що і стало причиною пожежі. Про це говорять у шкільному чаті.
Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.
Також 30 жовтня сталося загорання школи на вул. Академіка Байраківського в м. Тетіїв Білоцерківського району.