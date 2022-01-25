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    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)

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    Надзвичайники 20 хв. гасили пожежу - У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    Надзвичайники 20 хв. гасили пожежу
    фото: facebook/dsnsvin

    Займання сталося в одному із кабінетів приміщення

    25 січня у Вінниці надзвичайники ліквідували пожежу у школі-гімназії №17 у Вінниці. Рятувальники працювали на місці пожежі 20 хв. Загоряння сталося в одному з кабінетів на третьому поверсі.

    «За попередніми даними загоряння сталося у лаборантському приміщенні кабінету фізики на третьому поверсі на площі близько 20 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Горить школа у Вінниці
    Автор: 20 хвилин - Новини Вінниці

    Як також зауважують надзвичайники, до прибуття підрозділів Служби порятунку, з приміщення школи було евакуйовано 312 учнів та 49 працівників навчального закладу.

    Пожежа у вінницькій школі
    Автор: 20 хвилин — Новини Вінниці

    «Силами бійців ДСНС о 14:41 пожежу локалізовано, а о 14:46 ліквідовано. Обставини події з’ясовуються фахівцями», – додають рятувальники.

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    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)
    фото: facebook/dsnsvin

    На місці події працював 41 рятувальник та вісім одиниць спецтехніки.

    За словами школярів у кабінеті, який горів, постійно були проблеми з електрикою. Не працював комп'ютер, його вимикало від мережі. Учні вважають, що зайнялася проводка. Що і стало причиною пожежі. Про це говорять у шкільному чаті.

    Нагадаємо, 26 жовтня о 14:30 у дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» в с. Кодаки Васильківської територіальної громади Обухівського району після запуску котельні стався вибух природного газу. Відбулося руйнування харчоблоку дитячого закладу.

    Також 30 жовтня сталося загорання школи на вул. Академіка Байраківського в м. Тетіїв Білоцерківського району.

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    Теги: пожежа ДСНС школа Вінниця рятувальники учні
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    У Вінниці під час навчального процесу загорілася школа (фото, відео)