Вакарчук назвав «єдиний спосіб» повернення Донбасу та Криму



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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Вакарчук зазначив, що Росія досвідчений в інтригах ворог і тому Україні потрібно виважено і послідовно гнути свою лінію

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що повернути окуповані Донбас і Крим можна в тому випадку, якщо налагодити всі механізми на контрольованій Україною території.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Єдиний спосіб, на нашу думку, повернути Донбас і Крим це спочатку показати історії успіхів на контрольованих нами територіях. Зрозуміло, не відступаючи і тримаючи сильну армію. Але якщо хтось вам каже «Я знаю як повернути або зупинити війну за один день» або повернути Донбас і Крим за один день, це вони або лукавлять, або просто не розуміють про що говорять. І перше і друге небезпечно, тому що перше – це обман, а друге – це наївність, яка призведе до великих проблем», – заявив Вакарчук.

Лідер «Голосу» нагадав, що Росія досвідчений в інтригах ворог і тому Україні потрібно виважено і послідовно гнути свою лінію.

Нагадаємо, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».