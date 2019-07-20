У Вінниці реалізовують дружній фотопроект з Грузією



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Організатори проекту прагнуть об’єднати неповторну українську самобутність та колорит інших народів

У Вінниці презентували Міжнародний фотопроект вінницького фотографа Костянтина Ревуцького «Міст Дружби». Він сприятиме обміну знаннями і досвідом України та Грузії у галузі культури та мистецтв. Проект має підкреслити українську самобутність та колорит інших народів.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації.

«Міст Дружби» - унікальний культурний дебют міжнародної співпраці талановитих і молодих, ідейних і натхненних, відомих, активних і свідомих митців креативної галузі. Його мета - створення інноваційного культурного проекту на платформі міжнародної співпраці задля вираження культурного та історичного потенціалу України, а також формування конкурентоспроможного продукту, що сприятиме розвитку креативної галузі.

Фотограф, громадський діяч та організатор проекту Костянтин Ревуцький поінформував про суть проекту: «Ми робимо серію фотографій відомих українців в грузинських вбраннях, які сприяли становленню української культури, а також популяризують її за межі України, , а потім даруємо їх відомим культурним та громадським діячам із Грузії. По закінченню проекту ми привеземо серію фотографій самого Тбілісі, відомих грузинів та зробимо виставку».

Крім цього, втілення фотопроекту має на меті створення позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені, а також сприяння обміну знаннями і досвідом, ідеями дружніх народів у галузі культури та мистецтв, відкриття нових мистецьких практик та імен.

Організатори проекту прагнуть об’єднати неповторну українську самобутність та колорит інших народів у єдиний культурний простір, показати національні надбання та культурне розмаїття України та інших країн.

«Міст дружби – це символічно. Ми знаємо, як багато сьогодні проблем є в Грузії. Ми знаємо, що у нас в країні йде війна. А ще ми знаємо, як наші грузинські партнери нас підтримують та всім серцем вболівають за те, щоб в Україні був мир. Сьогодні це не лише фотопроект – це посил миру від нас до них, а від них до нас», - підкреслила депутатка обласної Ради та співорганізаторка проекту Людмила Станіславенко.

Голова ради національно-культурних товариств Вінницької області та голова грузинської діаспори Вінниччини Нарсіа Мерабі наголосив, що не лише багато грузинів переїздить до України, а й чимало українців їдуть до Грузії. Наразі в Тбілісі діє Український дім культури. І зараз представники української діаспори в Грузії готові до підписання договору про співпрацю.

Також він додає, що чимало відомих у Грузії людей – чемпіони світу та Європи з боротьби, - живуть в Україні та на Вінниччині зокрема, і вони із задоволенням стануть учасниками проекту.

«У країнах ЄС нараховується 299 українських організацій, до 200 з них Рада надіслала листи-запрошення до співпраці. Протягом 2016-2017-х років Рада проводить активну роботу щодо пошуку закордонних партнерів у налагоджені відносин. Зокрема, ГО «Рада національних товариств Вінниччини» підписала угоди про співпрацю з організаціями Латвії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Італії, Іспанії, Кіпру, а також налагоджена співпраця із Румунією та трьома містами Туреччини», - розповів про співпрацю організації з іноземними партнерами начальник управління у справах національностей та релігії облдержадміністрації Ігор Салецький.

Джерело: Vinbazar