У Вінниці рейси з Ізраїлю зустрічали епідеміологи в захисних костюмах (фото)



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Аеропорт «Вінниця» здійснює безпрецедентні заходи епідемічного контролю

На даний час аеропорт працює в штатному режимі, вжито всіх необхідні заходи для недопущення потрапляння хворих на коронавірус до України.

Допомогу в організації запобіжних мір аеропорту надала обласна державна адміністрація, зокрема, департамент охорони здоров’я, а також прикордонна, митна та епідемічна служби. Проводиться постійний скринінг усіх пасажирів та членів екіпажу, які прилітають до Вінниці.

«Від 25 лютого, тобто з часу введення посиленого епідемічного контролю, було прийнято три рейси. 5 березня 2020 року було прийнято два великі рейси з Ізраїлю: прилітели порядка 300 пасажирів, тож є нагода переконатись наскільки ефективно і якісно у вінницькому аеропорту здійснюється перевірка і контроль безпеки», - розповів директор КП «Аеропорт Вінниця» Ярослав Мазурець.

Із пірометрами та в захисних костюмах зустрічають прикордонники і працівники аеропорту «Вінниця» гостей із першого чартерного рейсу «Тель- Авів - Вінниця». Більш як півтори сотні паломників прилетіли на Вінниччину з Ізраїлю. Вінницька земля зустріла гостей туманом і дрібним дощем, проте усі вони в гарному настрої , а до посилених мір безпеки ставляться з розумінням. Такі ж суворі заходи епідемічного контролю довелось проходити і в аеропорту Тель-Авіва, стверджують пасажири ізраїльського рейсу.

Завідувач відділом епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» Степан Томин пояснює:

«Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій передбачено проведення температурного скринінгу всіх осіб, які прибувають на територію України, в т.ч. на територію Вінницької області, з країн,в яких зареєстровано випадки захворювання на коронавірус COVID-19.Оскільки Ізраїль входить до даного переліку, то 160 пасажирів рейсу, який щойно прибув до Вінниці,були візуально оглянуті та перевірені на наявність підвищеної температури працівниками Вінницького обласного лабораторного центру. Також, за допомогою перекладача, здійснювалось опитування».

Степан Томин повідомив, що на даному рейсі пасажирів з підвищеною температурою не було виявлено: «Далі гості проходитимуть паспортний контроль, а дизенфекційна група проведе профілактичну дезінфекцію літака».

Варто зазначити, що такий температурний скринінг та індивідуальний огляд проводиться на всіх міжнародних пунктах пропуску: в основному, його проводять працівники прикордонної служби, які оснащені безконтактними термометрами. Завідувач відділом епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» стверджує, що від 26 лютого осіб, які, пересікаючи кордон, мали підвищену температуру, не виявлялося.

Нагадаємо, що на Вінниччині налагоджена підвищена готовність медичної мережі для надання допомоги у випадку виявлення хворих на COVID-19.

«Засобами індивідуального захисту сьогодні лікувально-профілактичні заклади забезпечені, зокрема, ті, які надаватимуть медичну допомогу хворим, якщо такі будуть виявлені. На сьогоднішній день з резервного фонду обласної державної адміністрації передбачено виділити біля 400 тис грн на додаткову закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників»,- підкреслив Степан Томин.