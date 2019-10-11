У Вінниці розпочинається опалювальний сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 15 жовтня комунальники почнуть подавати тепло в оселі вінничан

У Вінниці почнуть подавати тепло до будинків з 15 жовтня. Подібне рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради під час засідання 10 жовтня.

Рішення прийняли у зв’язку з прогнозом, що середньодобова температура зовнішнього повітря очікується нижчою +8°C.

«Теплопостачальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує тепловою енергією 1222 будинки житлового фонду м. Вінниці. Наголошуємо на тому, що з 15 жовтня розпочинатиметься подача теплоносія на будинки. Відтак, послуга з централізованого опалення подаватиметься на будинки поступово. В першу чергу (відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради), послуга надаватиметься тим споживачам, які не мають заборгованості за спожиту теплову енергію в минулому опалювальному сезоні» - йдеться у повідомленні.