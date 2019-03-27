У Вінниці рятувальники надали допомогу голубу, який заплутався в гіллі



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Спочатку березня це другий випадок, коли за повідомленням жителів виїздять на порятунок птаха

У Вінниці бійці Служби «101» врятували голуба, який заплутався у місіні на дереві. Сталося це у дворі на вулиці Винниченка. Птаха знімали за допомогою автодрабини.

«Це була неділя. Ми з сестрою снідали на кухні. Я сиділа обличчям до вікна, звідки видно дерево. Звернула увагу, що якийсь дивний вітер: дерево то тряслося, то не тряслося. Коли визирнула у вікно, то побачила, у гіллі заплутався голуб. Хтось, напевно, скинув з верхніх поверхів місіньку. Птах заплутався у ній крилом. Ми викликали Службу порятунку та пішли до церкви. Там за голуба ставили свічки, аби його врятували. Коли повернулися додому, птаха вже не було. Помітили, що біля дерева, на якому він заплутався, обламані гілки, а ліска зрізана», - розповіла Вінниця.info очевидиця Тетяна.

За словами рятувальників, від початку березня це другий випадок, коли за повідомленням жителів виїздять на порятунок птаха.

«Близько 11:20 години надійшов виклик. Двоє бійців прибули на місце. Птах заплутався на рівні п’ятого поверху. Його вдалося врятувати за допомогою автодрабини. Після цього голуба віддали жителям, які пообіцяли виходити його», - повідомила Оксана Скришевська, заступниця речника державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Як розповіли жителі будинку, птах отримав важкі травми. Через два дні помер.

Джерело: vinnitsa.info