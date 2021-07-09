У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)

Кенгуреня мешкає у звіринці «Зоодворик»

У контактному зоопарку Вінниці місяць тому народилося кенгуреня групи валлабі. Тож зараз новому мешканцеві пропонують обрати нейтральне ім’я: поки не відомо, хлопчик це чи дівчинка.

«Скоріше за все, у наших Тіма та Бімки народився хлопчик. Ще з місяць тому кенгуреня ледь можна було побачити. Воно сиділо у мами у «сумці» та інколи показувало мордочку. З кожним днем воно підростає та стає більш активним. По кілька разів на день самостійно прогулюється вольєром. Спостерігати за цим без задоволення просто неможливо. Бо це мило і цікаво»,– розповідає Вінниця.info Віталій Веденко, власник звіринцю.

Збирати пропозиції щодо ймення будуть до кінця місяця, а потім проведуть голосування. Це перше кенгуру, яке народилося у Вінниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з території Етнографічного комплексу «Українське село», що знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району, пропав кенгуру.

Читайте також:



