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    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)

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    Новий мешканець міста замиловує - У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)
    Новий мешканець міста замиловує

    Кенгуреня мешкає у звіринці «Зоодворик»

    У контактному зоопарку Вінниці місяць тому народилося кенгуреня групи валлабі. Тож зараз новому мешканцеві пропонують обрати нейтральне ім’я: поки не відомо, хлопчик це чи дівчинка.

    «Скоріше за все, у наших Тіма та Бімки народився хлопчик. Ще з місяць тому кенгуреня ледь можна було побачити. Воно сиділо у мами у «сумці» та інколи показувало мордочку. З кожним днем воно підростає та стає більш активним. По кілька разів на день самостійно прогулюється вольєром. Спостерігати за цим без задоволення просто неможливо. Бо це мило і цікаво»,– розповідає Вінниця.info Віталій Веденко, власник звіринцю.

    Збирати пропозиції щодо ймення будуть до кінця місяця, а потім проведуть голосування. Це перше кенгуру, яке народилося у Вінниці.

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    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)
    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)
    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)
    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)
    Фото сайту Вінниця.інфо

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з території Етнографічного комплексу «Українське село», що знаходиться в селі Бузова Києво-Святошинського району, пропав кенгуру.

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    Теги: Вінниця
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    У Вінниці вибирають ім’я кенгуреняті (фото, відео)