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    У Вінниці відбудеться забіг у повзунках

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    У Вінниці відбудеться забіг у повзунках

    Вік учасників – від 8 місяців до 1 року і 2 місяців

    1 серпня o 15:30 на майдані Незалежності прoхoдитимe змaгaння для нaймoлoдших житeлiв мiстa «Зaбiг в пoвзункaх». 
    Кожній дитині потрібно буде подолати дистанцію у 5 метрів якнайшвидше, аби перемогти у змаганні. Окремо будуть змагатись хлопчики та дівчатка.

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    Зареєструвати учасників можна за телефоном (096)771-25-11. Кількість учасників обмежена.
    Організатори: відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, VinSmart.
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