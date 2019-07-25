У Вінниці відбудеться забіг у повзунках
Вік учасників – від 8 місяців до 1 року і 2 місяців
1 серпня o 15:30 на майдані Незалежності прoхoдитимe змaгaння для нaймoлoдших житeлiв мiстa «Зaбiг в пoвзункaх».
Кожній дитині потрібно буде подолати дистанцію у 5 метрів якнайшвидше, аби перемогти у змаганні. Окремо будуть змагатись хлопчики та дівчатка.
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Зареєструвати учасників можна за телефоном (096)771-25-11. Кількість учасників обмежена.
Організатори: відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, VinSmart.