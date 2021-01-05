У Вінниці відкрили Центр навчання та розвитку РГК

Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців

На базі Центру сформовано 4 навчально-тренінгові зони: теоретичний та практичний класи, віртуальний клас 3D та тренувальний майданчик

24 грудня АТ «Вінницягаз» відкрив третій в Україні Центр навчання та розвитку під брендом РГК. Це сучасний інноваційний простір для навчання та підвищення кваліфікації газовиків. Вони вдосконалюватимуть свої навички для покращення якості надання послуг клієнтам. Подібні центри уже функціонують в Івано-Франківську та Харкові.

У Вінницькому центрі поєднані сучасні навчальні технології, професійне обладнання та продуманий дизайн. Усе це дозволяє проводити як теоретичні, так і практичні заняття з високою ефективністю.

«Основне призначення Центру навчання та розвитку – надання знань, формування практичних вмінь та навичок, необхідних в роботі персоналу, розвиток особистих якостей працівників. Щомісяця тут проходитимуть навчання близько 200 працівників акціонерних товариств «Вінницягаз», «Хмельницькгаз», «Житомиргаз» та інших», – говорить голова правління АТ «Вінницягаз» Олександр Кривак.

На базі Центру сформовано 4 навчально-тренінгові зони: теоретичний та практичний класи, віртуальний клас 3D та тренувальний майданчик. Кожна з навчальних зон розрахована на одночасне перебування до 25 слухачів.

Клас для теоретичних занять оснащений сучасною мультимедійною системою та комп’ютерною технікою. Для слухачів встановлені зручні крісла та парти-трансформери. Передбачено також зону відпочинку для кава-пауз та міні-бібліотеку, де представлена література з охорони праці та технічної безпеки, особистісного розвитку тощо.

Практичні навички слухачі відпрацьовуватимуть на спеціально облаштованому тренувальному майданчику. Тут зібрано всі елементи газорозподільної мережі Вінницької області та України. Майданчик оснащений діючою системою газопостачання, тому на ньому можна не лише напрацьовувати практичні вміння слухачів, а й проводити конкурси фахової майстерності.

Заняття у Центрі навчання та розвитку АТ «Вінницягаз» проводитимуть 10 тренерів, 5 з яких уже пройшли відповідну підготовку. З лютого місяця 2021 року тренінги відбуватимуться на регулярній основі. Передбачена можливість для проведення дистанційних занять на випадок карантинних обмежень.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.