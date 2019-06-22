У Вінниці відзначили переможців проекту «Студентська ліга 2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21 червня у залі засідань міської ради привітали переможців проекту «Студентська ліга 2019», який проводиться для організації цікавого дозвілля молоді

Кубки та подарунки вручили представникам професійно-технічних училищ, навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації, які показали найкращі результати у різноманітних змаганнях.

У цьому році у рамках загально-студентського проекту «Студентська ліга 2019» відбулись турніри з міні-футболу, боулінгу, комп’ютерних ігор, «Що? Де? Коли?», пейнтболу та військово-патріотичний табір. Кожне змагання проводилось між навчальними закладами, відповідно до рівня акредитації.

Переможців привітала заступник міського голови Галина Якубович. «Дякую за активну життєву та громадську позицію. Адже студентство у нас завжди потужне, ініціативне, креативне з цікавими ідеями. Тож, бажаю вам гарно відпочити за літо і з новими силами і далі працювати на благо нашого міста», – каже Галина Якубович.

Серед професійно-технічних училищ перше місце посіли студенти Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції та охорони, друге – молоді люди з ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» і третє – з ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

Щодо навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, то тут перше місце розділили між собою студенти з чотирьох закладів: Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, Вінницького технічного коледжу, Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та Вінницького транспортного коледжу. Друге місце у Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА і третє – у Вінницькому медичному коледжі ім.Д.К.Заболотного.

Серед навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації перше місце посіли студенти з Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Друге – юнаки та дівчата з Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічний університет і третє – студенти з Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національно-економічного університету.