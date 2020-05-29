У Вінниці визначили переможців конкурсу «Бюджет шкільних проектів»



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Днями відбулась презентація учнівських ідей в рамках конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

В онлайн-режимі було проведено два засідання Координаційної ради конкурсу. Під час останньої зустрічі відбулося спілкування з учнями – авторами проектів у форматі «запитання-відповіді».

Загалом на міський етап конкурсу подано 28 проектів, з яких 23 – великі та 4- малі. Один проект було знято.

Конкурс «Бюджет шкільних проектів» проходить у Вінниці вдруге. У 2020 році за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, удвічі збільшили призовий фонд. І тепер він становить 2 млн грн. Таке рішення було прийнято тому що, учні мають величезне бажання змінювати свої школи на краще.

Оцінювали цьогорічні проекти члени Координаційної ради, переважну більшість якої складають учні різних шкіл міста. Проекти-переможці будуть реалізовані у 2020 році.

Серед малих проектів перемогу вибороли два: творча студія «Без обмежень» (школа №26) та «Smart cinema» (школа №36). Вони на реалізацію своїх ідей отримають фінансування до 100 тис. грн.

Переможців серед великих проектів – шість. Вони отримають фінансування до 300 тис. грн:

«Сучасним дітям - сучасна школа» (школа №29);

«Музична студія «#accord»» (школа №20);

Інтерактивний тир «Захист Вітчизни» (школа 33);

Арт-простір «LibraryHub» (школа №12);

Майстерня смаку «Food Cult» (школа №23);