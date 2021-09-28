У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
Встановлення пам'ятника ініціювала вінницька греко-католицька спільнота
Сьогодні, 28 вересня, у Вінниці на вулиці Київській встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.
Пам’ятник стоятиме поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ. Монумент – у повний зріст, виготовлений з бронзи.
Встановлення пам'ятника ініціювала вінницька греко-католицька спільнота. Кошти на його виготовлення зібрала релігійна громада. Авторами пам'ятника є два українських скульптори: Борис Крилов та Олесь Сидорук.
Як раніше повідомлялося, одна із вулиць Києва отримала ім’я Любомира Гузара.
Нагадаємо, на Вінниччині встановили мультимедійний меморіал загиблим бійцям АТО.
До слова, у Нікополі відкрили найбільшу в Україні інсталяцію на честь золотої Скіфської пекторалі.
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