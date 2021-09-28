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    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)

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    Гузар кілька разів бував у Вінниці з пасторськими візитами - У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
    Гузар кілька разів бував у Вінниці з пасторськими візитами
    фото: vmr.gov.ua

    Встановлення пам'ятника ініціювала вінницька греко-католицька спільнота

    Сьогодні, 28 вересня, у Вінниці на вулиці Київській встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

    Пам’ятник стоятиме поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ. Монумент – у повний зріст, виготовлений з бронзи.

    Встановлення пам'ятника ініціювала вінницька греко-католицька спільнота. Кошти на його виготовлення зібрала релігійна громада. Авторами пам'ятника є два українських скульптори: Борис Крилов та Олесь Сидорук.

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    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)
    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)

    Любомир Гузар (1933 –2017) – патріарх-предстоятель Української греко-католицької Церкви (2001-2011). Він кілька разів відвідував Вінницю з пасторськими візитами

    Як раніше повідомлялося, одна із вулиць Києва отримала ім’я Любомира Гузара.

    Нагадаємо, на Вінниччині встановили мультимедійний меморіал загиблим бійцям АТО.

    До слова, у Нікополі відкрили найбільшу в Україні інсталяцію на честь золотої Скіфської пекторалі.

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    Теги: Вінниця громада Любомир Гузар УГКЦ памятник
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    У Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару (фото)